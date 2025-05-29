flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1918 IЗ "Primera edición". Canto liso (Rusia, URSS y RSFS)

Variedad: Canto liso

Anverso 1 rublo 1918 IЗ "Primera edición" Canto liso - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1918 IЗ "Primera edición" Canto liso - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Detalles técnicos

  • MetalBronce de aluminio
  • Peso7 g
  • Diámetro28 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1918
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:8700 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1918 IЗ "Primera edición" Canto liso - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (11)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1918 "Primera edición" con marca de ceca IЗ. Canto liso. Esta moneda de bronce de aluminio pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 360 vendido en la subasta AURORA por RUB 1200000. La subasta tuvo lugar el 29 de mayo de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Primera edición" en subasta AURORA - 21 de agosto de 2025
VendedorAURORA
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 BN NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Primera edición" en subasta AURORA - 29 de mayo de 2025
VendedorAURORA
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónMS62 BN NGC
Precio
15025 $
Precio en la divisa de la subasta 1200000 RUB
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Primera edición" en subasta AURORA - 27 de febrero de 2025
VendedorAURORA
Fecha27 de febrero de 2025
ConservaciónMS62 BN NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Primera edición" en subasta AURORA - 19 de diciembre de 2024
VendedorAURORA
Fecha19 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 BN NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Primera edición" en subasta AURORA - 19 de septiembre de 2024
VendedorAURORA
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 BN NGC
Precio
13885 $
Precio en la divisa de la subasta 1300000 RUB
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Coins and Medals - 7 de junio de 2024
VendedorCoins and Medals
Fecha7 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Niemczyk - 16 de marzo de 2024
VendedorNiemczyk
Fecha16 de marzo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Empire - 23 de enero de 2021
VendedorEmpire
Fecha23 de enero de 2021
ConservaciónAU
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Rare Coins - 23 de abril de 2016
VendedorRare Coins
Fecha23 de abril de 2016
ConservaciónAU55
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Rauch - 16 de abril de 2015
VendedorRauch
Fecha16 de abril de 2015
ConservaciónXF
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Spink - 24 de septiembre de 2008
VendedorSpink
Fecha24 de septiembre de 2008
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de bronce de aluminiode de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1918. IЗ. "Primera edición"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1918. IЗ. "Primera edición" es de 8700 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1918. "Primera edición" con letras IЗ?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1918 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1918. IЗ. "Primera edición"?

Para vender 1 rublo del 1918, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

