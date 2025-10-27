flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Detalles técnicos

  • MetalCobre
  • Peso8,7 - 9,2 g
  • Diámetro31 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1918
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:900 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (76)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1918 "Segunda edición" con marca de ceca IЗ. Esta moneda de cobre pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 35544 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 4800. La subasta tuvo lugar el 27 de agosto de 2025.

Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 BN NGC
Precio
4800 $
Precio en la divisa de la subasta 4800 USD
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Russiancoin - 19 de junio de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónMS63 BN NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta RND - 24 de abril de 2025
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta RND - 24 de abril de 2025
VendedorRND
Fecha24 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
193 $
Precio en la divisa de la subasta 16000 RUB
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Precio

Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Russiancoin - 16 de enero de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha16 de enero de 2025
ConservaciónMS63 BN NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
VendedorIstra Numizmatika
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Precio

Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Rhenumis - 24 de octubre de 2024
VendedorRhenumis
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Precio

Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Russiancoin - 24 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 BN NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Coins and Medals - 7 de junio de 2024
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Coins and Medals - 7 de junio de 2024
VendedorCoins and Medals
Fecha7 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Precio

Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Rare Coins - 21 de abril de 2024
VendedorRare Coins
Fecha21 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Universum Coins GmbH - 29 de febrero de 2024
VendedorUniversum Coins GmbH
Fecha29 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta AURORA - 15 de febrero de 2024
VendedorAURORA
Fecha15 de febrero de 2024
ConservaciónAU
Precio
Precio

Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS61 BN NGC
Precio
Precio

Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Rhenumis - 14 de noviembre de 2023
VendedorRhenumis
Fecha14 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Precio

Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Rhenumis - 14 de noviembre de 2023
VendedorRhenumis
Fecha14 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Precio

Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta NOONANS - 4 de octubre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha4 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Precio

Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Rare Coins - 6 de septiembre de 2023
VendedorRare Coins
Fecha6 de septiembre de 2023
ConservaciónAU50 ННР
Precio
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Alexander - 6 de abril de 2023
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Alexander - 6 de abril de 2023
VendedorAlexander
Fecha6 de abril de 2023
ConservaciónAU
Precio
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Künker - 24 de marzo de 2023
VendedorKünker
Fecha24 de marzo de 2023
ConservaciónAU
Precio
Precio

Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Stack's - 3 de marzo de 2023
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Stack's - 3 de marzo de 2023
VendedorStack's
Fecha3 de marzo de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Precio

Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Coins and Medals - 20 de enero de 2023
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Coins and Medals - 20 de enero de 2023
VendedorCoins and Medals
Fecha20 de enero de 2023
ConservaciónXF
Precio
Precio

¿Cuánto vale la moneda de cobrede de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1918. IЗ. "Segunda edición"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 5 rublos del 1918. IЗ. "Segunda edición" es de 900 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1918. "Segunda edición" con letras IЗ?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1918 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1918. IЗ. "Segunda edición"?

Para vender 5 rublos del 1918, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

