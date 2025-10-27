5 rublos 1918 IЗ "Segunda edición" (Rusia, URSS y RSFS)
Detalles técnicos
- MetalCobre
- Peso8,7 - 9,2 g
- Diámetro31 mm
- CantoEstriado
- AlineaciónMedalla (↑↑)
Descripción
- PaísRusia
- PeríodoURSS y RSFS
- Valor nominal5 rublos
- Año1918
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1918 "Segunda edición" con marca de ceca IЗ. Esta moneda de cobre pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 35544 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 4800. La subasta tuvo lugar el 27 de agosto de 2025.
¿Cuánto vale la moneda de cobrede de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1918. IЗ. "Segunda edición"?
Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 5 rublos del 1918. IЗ. "Segunda edición" es de 900 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1918. "Segunda edición" con letras IЗ?
La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1918 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1918. IЗ. "Segunda edición"?
Para vender 5 rublos del 1918, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.