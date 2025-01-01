Catálogo
Subastas
Tarifas
Grading de NGC
USD
USD
· Dólar estadounidense
EUR
· Euro
GBP
· Libra esterlina
CHF
· Franco suizo
PLN
· Esloti polaco
RUB
· Rublo ruso
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Iniciar sesión
Buscar por foto
Cancelar
En subastas
En el catálogo
Rusia
Período:
1699-1991
1699-1991
Pedro I
1699-1725
Catalina I
1725-1727
Pedro II
1727-1729
Anna Ioánnovna
1730-1740
Iván VI
1740-1741
Isabel I
1741-1762
Pedro III
1762-1762
Catalina II
1762-1796
Pablo I
1796-1801
Alejandro I
1801-1825
Nicolás I
1826-1855
Alejandro II
1854-1881
Alejandro III
1881-1894
Nicolás II
1894-1917
URSS y RSFS
1921-1991
Página principal
Catálogo
Valoración de monedas rusas
URSS y RSFS
5 rublos
Armavir 5 rublos de la URSS y RSFS - Rusia
5 rublos 1918
Primera edición
Año
Marca
Descripción
Ventas
Ventas
1918
IЗ
0
5
5 rublos 1918
Segunda edición
Año
Marca
Descripción
Ventas
Ventas
1918
IЗ
1
77
Secciones populares
Catálogo de monedas del mundo
Catálogo de monedas de Rusia
Catálogo de monedas de la URSS y RSFS
Todas monedas rusas
rusas monedas con valor nominal 5 rublos
Subastas numismáticas