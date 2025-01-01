flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

Armavir 5 rublos de la URSS y RSFS - Rusia

5 rublos 1918

Primera edición
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
191805
5 rublos 1918

Segunda edición
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1918177
