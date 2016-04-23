flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

5 rublos 1918 IЗ "Primera edición" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1918 IЗ "Primera edición" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1918 IЗ "Primera edición" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Rare Coins

Detalles técnicos

  • MetalMetal blanco
  • Peso7,8 - 8,0 g
  • Diámetro31 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1918
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3600 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 rublos 1918 IЗ "Primera edición" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (5)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1918 "Primera edición" con marca de ceca IЗ. Esta moneda de metal blanco pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 760 vendido en la subasta Rare Coins por USD 8500. La subasta tuvo lugar el 23 de abril de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Coins and Medals - 13 de diciembre de 2024
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Coins and Medals - 13 de diciembre de 2024
VendedorCoins and Medals
Fecha13 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
1619 $
Precio en la divisa de la subasta 170000 RUB
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Rare Coins - 20 de abril de 2019
VendedorRare Coins
Fecha20 de abril de 2019
ConservaciónAU50
Precio
3500 $
Precio en la divisa de la subasta 3500 USD
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Rare Coins - 21 de abril de 2018
VendedorRare Coins
Fecha21 de abril de 2018
ConservaciónAU50
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Rare Coins - 23 de abril de 2016
VendedorRare Coins
Fecha23 de abril de 2016
ConservaciónAU58
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta SINCONA - 25 de octubre de 2011
VendedorSINCONA
Fecha25 de octubre de 2011
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de metal blancode de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1918. IЗ. "Primera edición"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 5 rublos del 1918. IЗ. "Primera edición" es de 3600 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1918. "Primera edición" con letras IЗ?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1918 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1918. IЗ. "Primera edición"?

Para vender 5 rublos del 1918, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de RusiaCatálogo de monedas de la URSS y RSFSMonedas de Rusia en 1918Todas monedas rusasrusas de metal blanco monedas rusas monedas con valor nominal 5 rublosSubastas numismáticas