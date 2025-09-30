flag
Rusia
Período: 1699-1991

1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Detalles técnicos

  • MetalCobre
  • Peso5,6 - 6,1 g
  • Diámetro25,9 - 26,1 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1918
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:850 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (47)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1918 "Segunda edición" con marca de ceca IЗ. Esta moneda de cobre pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 32356 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 3400. La subasta tuvo lugar el 18 de enero de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Otros filtros
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Istra Numizmatika - 14 de septiembre de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
264 $
Precio en la divisa de la subasta 225 EUR
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Hermes Auctions - 5 de agosto de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha5 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Hermes Auctions - 29 de abril de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
557 $
Precio en la divisa de la subasta 46000 RUB
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Rare Coins - 16 de febrero de 2025
VendedorRare Coins
Fecha16 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónMS63 BN NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
VendedorIstra Numizmatika
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Coins and Medals - 7 de junio de 2024
VendedorCoins and Medals
Fecha7 de junio de 2024
ConservaciónAU
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Coins and Medals - 7 de junio de 2024
VendedorCoins and Medals
Fecha7 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Rare Coins - 30 de marzo de 2024
VendedorRare Coins
Fecha30 de marzo de 2024
ConservaciónAU50 BN ННР
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Rhenumis - 14 de noviembre de 2023
VendedorRhenumis
Fecha14 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta RND - 27 de octubre de 2023
VendedorRND
Fecha27 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Stack's - 21 de octubre de 2023
VendedorStack's
Fecha21 de octubre de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta AURORA - 13 de abril de 2023
VendedorAURORA
Fecha13 de abril de 2023
ConservaciónMS61 BN NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta AURORA - 23 de marzo de 2023
VendedorAURORA
Fecha23 de marzo de 2023
ConservaciónAU50 BN ННР
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Künker - 22 de febrero de 2023
VendedorKünker
Fecha22 de febrero de 2023
ConservaciónXF
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Rare Coins - 3 de diciembre de 2022
VendedorRare Coins
Fecha3 de diciembre de 2022
ConservaciónAU50 BN ННР
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta AURORA - 17 de noviembre de 2022
VendedorAURORA
Fecha17 de noviembre de 2022
ConservaciónMS61 BN NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Niemczyk - 17 de septiembre de 2022
VendedorNiemczyk
Fecha17 de septiembre de 2022
ConservaciónMS61 BN NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Rare Coins - 26 de marzo de 2022
VendedorRare Coins
Fecha26 de marzo de 2022
ConservaciónAU50 BN ННР
Precio
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Rare Coins - 2 de octubre de 2021
VendedorRare Coins
Fecha2 de octubre de 2021
ConservaciónAU50 BN ННР
Precio
¿Dónde comprar?
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Segunda edición" en subasta Hermes Auctions - 30 de septiembre de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de cobrede de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1918. IЗ. "Segunda edición"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1918. IЗ. "Segunda edición" es de 850 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1918. "Segunda edición" con letras IЗ?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1918 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1918. IЗ. "Segunda edición"?

Para vender 1 rublo del 1918, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
