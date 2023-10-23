flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

3 rublos 1918 IЗ. "IЗ" bajo la pata del águila (Rusia, URSS y RSFS)

Variedad: "IЗ" bajo la pata del águila

Anverso 3 rublos 1918 IЗ "IЗ" bajo la pata del águila - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 3 rublos 1918 IЗ "IЗ" bajo la pata del águila - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Detalles técnicos

  • MetalCobre
  • Peso6,3 - 7,5 g
  • Diámetro27,7 - 27,9 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal3 rublos
  • Año1918
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2800 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 rublos 1918 IЗ "IЗ" bajo la pata del águila - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (24)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 3 rublos de 1918 con marca de ceca IЗ. "IЗ" bajo la pata del águila. Esta moneda de cobre pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 566 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 15000. La subasta tuvo lugar el 23 de octubre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Rare Coins - 2 de diciembre de 2023
VendedorRare Coins
Fecha2 de diciembre de 2023
ConservaciónMS63 BN ННР
Precio
1085 $
Precio en la divisa de la subasta 99000 RUB
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta SINCONA - 23 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha23 de octubre de 2023
ConservaciónMS66 BN NGC
Precio
16790 $
Precio en la divisa de la subasta 15000 CHF
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Stack's - 3 de marzo de 2023
VendedorStack's
Fecha3 de marzo de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Stack's - 21 de agosto de 2021
VendedorStack's
Fecha21 de agosto de 2021
ConservaciónMS65 BN PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Rare Coins - 16 de junio de 2021
VendedorRare Coins
Fecha16 de junio de 2021
ConservaciónMS65 BN RNGA
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Russian Heritage - 13 de junio de 2021
VendedorRussian Heritage
Fecha13 de junio de 2021
ConservaciónMS64 BN RNGA
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Rzeszowski DA - 11 de abril de 2021
VendedorRzeszowski DA
Fecha11 de abril de 2021
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Rare Coins - 23 de septiembre de 2020
VendedorRare Coins
Fecha23 de septiembre de 2020
ConservaciónMS64 BN NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Empire - 19 de septiembre de 2020
VendedorEmpire
Fecha19 de septiembre de 2020
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Imperial Coin - 8 de julio de 2020
VendedorImperial Coin
Fecha8 de julio de 2020
ConservaciónAU55
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Künker - 26 de junio de 2020
VendedorKünker
Fecha26 de junio de 2020
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Rare Coins - 6 de junio de 2020
VendedorRare Coins
Fecha6 de junio de 2020
ConservaciónMS64 BN NGC
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Rare Coins - 4 de abril de 2020
VendedorRare Coins
Fecha4 de abril de 2020
ConservaciónMS63
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Empire - 1 de febrero de 2020
VendedorEmpire
Fecha1 de febrero de 2020
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Rare Coins - 7 de diciembre de 2019
VendedorRare Coins
Fecha7 de diciembre de 2019
ConservaciónMS64 BN NGC
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Grün - 12 de noviembre de 2019
VendedorGrün
Fecha12 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Alexander - 22 de junio de 2019
VendedorAlexander
Fecha22 de junio de 2019
ConservaciónMS63
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Rare Coins - 8 de junio de 2019
VendedorRare Coins
Fecha8 de junio de 2019
ConservaciónMS62
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta RND - 1 de octubre de 2016
VendedorRND
Fecha1 de octubre de 2016
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Alexander - 20 de diciembre de 2015
VendedorAlexander
Fecha20 de diciembre de 2015
ConservaciónMS64 BN NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Alexander - 20 de septiembre de 2015
VendedorAlexander
Fecha20 de septiembre de 2015
ConservaciónMS64 BN NGC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de cobrede de la URSS y RSFS de 3 rublos del 1918. IЗ?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 3 rublos del 1918. IЗ es de 2800 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 rublos del 1918 con letras IЗ?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 3 rublos del 1918 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 rublos del 1918. IЗ?

Para vender 3 rublos del 1918, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

