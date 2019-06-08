flag
1 rublo 1918 IЗ "Primera edición". Canto estriado (Rusia, URSS y RSFS)

Variedad: Canto estriado

Anverso 1 rublo 1918 IЗ "Primera edición" Canto estriado - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1918 IЗ "Primera edición" Canto estriado - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Rare Coins

Detalles técnicos

  • MetalBronce de aluminio
  • Peso7 g
  • Diámetro28 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1918
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:5000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1918 IЗ "Primera edición" Canto estriado - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (3)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1918 "Primera edición" con marca de ceca IЗ. Canto estriado. Esta moneda de bronce de aluminio pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 856 vendido en la subasta Rare Coins por USD 9750. La subasta tuvo lugar el 8 de junio de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Rare Coins - 8 de junio de 2019
VendedorRare Coins
Fecha8 de junio de 2019
ConservaciónAU58
Precio
9750 $
Precio en la divisa de la subasta 9750 USD
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Katz - 13 de septiembre de 2017
VendedorKatz
Fecha13 de septiembre de 2017
ConservaciónSin grado
Precio
155 $
Precio en la divisa de la subasta 130 EUR
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Coins and Medals - 26 de septiembre de 1998
Rusia 1 rublo 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Coins and Medals - 26 de septiembre de 1998
VendedorCoins and Medals
Fecha26 de septiembre de 1998
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de bronce de aluminiode de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1918. IЗ. "Primera edición"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1918. IЗ. "Primera edición" es de 5000 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1918. "Primera edición" con letras IЗ?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1918 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1918. IЗ. "Primera edición"?

Para vender 1 rublo del 1918, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

