3 rublos 1918 IЗ. "IЗ" debajo de la cola del águila (Rusia, URSS y RSFS)

Variedad: "IЗ" debajo de la cola del águila

Anverso 3 rublos 1918 IЗ "IЗ" debajo de la cola del águila - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 3 rublos 1918 IЗ "IЗ" debajo de la cola del águila - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Detalles técnicos

  • MetalCobre
  • Peso6,3 - 7,5 g
  • Diámetro27,7 - 27,9 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal3 rublos
  • Año1918
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:930 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 rublos 1918 IЗ "IЗ" debajo de la cola del águila - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (161)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 3 rublos de 1918 con marca de ceca IЗ. "IЗ" debajo de la cola del águila. Esta moneda de cobre pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1644 vendido en la subasta Dom Aukcyjny Numimarket.pl por PLN 12500. La subasta tuvo lugar el 24 de noviembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Otros filtros
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Stephen Album - 21 de septiembre de 2025
VendedorStephen Album
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Stack's - 29 de agosto de 2025
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Stack's - 29 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 BN PCGS
Precio
1400 $
Precio en la divisa de la subasta 1400 USD
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 BN NGC
Precio
2220 $
Precio en la divisa de la subasta 2220 USD
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Rare Coins - 7 de junio de 2025
VendedorRare Coins
Fecha7 de junio de 2025
ConservaciónSin grado RNGA
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Numisbalt - 13 de abril de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Coins and Medals - 11 de abril de 2025
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Coins and Medals - 11 de abril de 2025
VendedorCoins and Medals
Fecha11 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónMS64 BN NGC
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta New York Sale - 14 de enero de 2025
VendedorNew York Sale
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónXF
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Rare Coins - 22 de diciembre de 2024
VendedorRare Coins
Fecha22 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Rare Coins - 7 de diciembre de 2024
VendedorRare Coins
Fecha7 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado RNGA
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Rare Coins - 7 de diciembre de 2024
VendedorRare Coins
Fecha7 de diciembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Numimarket - 27 de noviembre de 2024
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Numimarket - 27 de noviembre de 2024
VendedorNumimarket
Fecha27 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 BN NGC
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
VendedorIstra Numizmatika
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta RedSquare - 26 de octubre de 2024
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta RedSquare - 26 de octubre de 2024
VendedorRedSquare
Fecha26 de octubre de 2024
ConservaciónXF40 BN RNGA
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Rhenumis - 24 de octubre de 2024
VendedorRhenumis
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Numisbalt - 6 de octubre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha6 de octubre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta RedSquare - 28 de septiembre de 2024
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta RedSquare - 28 de septiembre de 2024
VendedorRedSquare
Fecha28 de septiembre de 2024
ConservaciónXF40 BN RNGA
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta RedSquare - 16 de junio de 2024
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta RedSquare - 16 de junio de 2024
VendedorRedSquare
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónSin grado RNGA
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Coins and Medals - 7 de junio de 2024
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Coins and Medals - 7 de junio de 2024
VendedorCoins and Medals
Fecha7 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta RedSquare - 21 de abril de 2024
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta RedSquare - 21 de abril de 2024
VendedorRedSquare
Fecha21 de abril de 2024
ConservaciónSin grado RNGA
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ en subasta Rare Coins - 21 de abril de 2024
VendedorRare Coins
Fecha21 de abril de 2024
ConservaciónSin grado RNGA
Precio
¿Cuánto vale la moneda de cobrede de la URSS y RSFS de 3 rublos del 1918. IЗ?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 3 rublos del 1918. IЗ es de 930 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 rublos del 1918 con letras IЗ?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 3 rublos del 1918 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 rublos del 1918. IЗ?

Para vender 3 rublos del 1918, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

