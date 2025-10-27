3 rublos 1918 IЗ. "IЗ" debajo de la cola del águila (Rusia, URSS y RSFS)
Variedad: "IЗ" debajo de la cola del águila
Detalles técnicos
- MetalCobre
- Peso6,3 - 7,5 g
- Diámetro27,7 - 27,9 mm
- CantoEstriado
- AlineaciónMedalla (↑↑)
Descripción
- PaísRusia
- PeríodoURSS y RSFS
- Valor nominal3 rublos
- Año1918
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda rusa de 3 rublos de 1918 con marca de ceca IЗ. "IЗ" debajo de la cola del águila. Esta moneda de cobre pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1644 vendido en la subasta Dom Aukcyjny Numimarket.pl por PLN 12500. La subasta tuvo lugar el 24 de noviembre de 2024.
¿Cuánto vale la moneda de cobrede de la URSS y RSFS de 3 rublos del 1918. IЗ?
Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 3 rublos del 1918. IЗ es de 930 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 rublos del 1918 con letras IЗ?
La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 3 rublos del 1918 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 3 rublos del 1918. IЗ?
Para vender 3 rublos del 1918, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.