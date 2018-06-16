flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker

Detalles técnicos

  • MetalCobre
  • Peso8,7 - 9,3 g
  • Diámetro31 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal3 rublos
  • Año1918
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1000 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (71)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 3 rublos de 1918 "Primera edición" con marca de ceca IЗ. Esta moneda de cobre pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 163 vendido en la subasta Rare Coins por USD 3600. La subasta tuvo lugar el 16 de junio de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Otros filtros
Rusia 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Rare Coins - 7 de septiembre de 2025
VendedorRare Coins
Fecha7 de septiembre de 2025
ConservaciónMS64 ННР
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Hermes Auctions - 21 de junio de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha21 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
1977 $
Precio en la divisa de la subasta 155000 RUB
Rusia 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Russiancoin - 19 de junio de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Rare Coins - 16 de febrero de 2025
VendedorRare Coins
Fecha16 de febrero de 2025
ConservaciónMS64 ННР
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Russiancoin - 16 de enero de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha16 de enero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Coins and Medals - 13 de diciembre de 2024
VendedorCoins and Medals
Fecha13 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 RB CPRC
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Rare Coins - 7 de diciembre de 2024
VendedorRare Coins
Fecha7 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 ННР
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Rare Coins - 7 de diciembre de 2024
VendedorRare Coins
Fecha7 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado RNGA
Precio
1294 $
Precio en la divisa de la subasta 130000 RUB
Rusia 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Russiancoin - 24 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Rhenumis - 24 de octubre de 2024
VendedorRhenumis
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Rare Coins - 5 de octubre de 2024
VendedorRare Coins
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 ННР
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Rare Coins - 8 de septiembre de 2024
VendedorRare Coins
Fecha8 de septiembre de 2024
ConservaciónMS64 ННР
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Rare Coins - 8 de junio de 2024
VendedorRare Coins
Fecha8 de junio de 2024
ConservaciónMS64 ННР
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Rare Coins - 21 de abril de 2024
VendedorRare Coins
Fecha21 de abril de 2024
ConservaciónSin grado RNGA
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS62 BN NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Coins and Medals - 8 de diciembre de 2023
VendedorCoins and Medals
Fecha8 de diciembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Rhenumis - 14 de noviembre de 2023
VendedorRhenumis
Fecha14 de noviembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Marciniak - 13 de octubre de 2023
VendedorMarciniak
Fecha13 de octubre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Rare Coins - 6 de septiembre de 2023
VendedorRare Coins
Fecha6 de septiembre de 2023
ConservaciónSin grado RNGA
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Empire - 1 de junio de 2023
VendedorEmpire
Fecha1 de junio de 2023
ConservaciónSin grado ННР
Precio
Rusia 3 rublos 1918 IЗ "Primera edición" en subasta Künker - 24 de marzo de 2023
VendedorKünker
Fecha24 de marzo de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de cobrede de la URSS y RSFS de 3 rublos del 1918. IЗ. "Primera edición"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 3 rublos del 1918. IЗ. "Primera edición" es de 1000 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 rublos del 1918. "Primera edición" con letras IЗ?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 3 rublos del 1918 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 rublos del 1918. IЗ. "Primera edición"?

Para vender 3 rublos del 1918, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

