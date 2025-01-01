RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991
Monedas conmemorativas de cuproníquel 5 rublos de la URSS y RSFS - Rusia
5 rublos 198770 años de la Revolución de Octubre
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1987099
5 rublos 1988Monumento a Pedro I
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1988198
5 rublos 1988Monumento - milenario de Rusia
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1988158
5 rublos 1988Catedral de Sofía
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1988136
5 rublos 1989Catedral de la Intercesión en el Foso
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1989184
5 rublos 1989Registán
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1989136
5 rublos 1989Catedral de la Anunciación
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1989153
5 rublos 1990Gran palacio
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1990154
5 rublos 1990Catedral de la Asunción
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1990130
5 rublos 1990Matenadarán
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1990185
5 rublos 1991Catedral de Arcángel
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1991133
5 rublos 1991Edificio del Banco Estatal
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1991158
5 rublos 1991David Sasunski
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1991075
Secciones populares