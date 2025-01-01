flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

Monedas conmemorativas de cuproníquel 5 rublos de la URSS y RSFS - Rusia

5 rublos 1987

70 años de la Revolución de Octubre
1987099
5 rublos 1988

Monumento a Pedro I
1988198
5 rublos 1988

Monumento - milenario de Rusia
1988158
5 rublos 1988

Catedral de Sofía
1988136
5 rublos 1989

Catedral de la Intercesión en el Foso
1989184
5 rublos 1989

Registán
1989136
5 rublos 1989

Catedral de la Anunciación
1989153
5 rublos 1990

Gran palacio
1990154
5 rublos 1990

Catedral de la Asunción
1990130
5 rublos 1990

Matenadarán
1990185
5 rublos 1991

Catedral de Arcángel
1991133
5 rublos 1991

Edificio del Banco Estatal
1991158
5 rublos 1991

David Sasunski
1991075
