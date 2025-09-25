flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso19,8 g
  • Diámetro35 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1988
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3 USD
Precio promedio (PROOF):20 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (97)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1988 "Monumento a Pedro I". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2099 vendido en la subasta Numisbalt por EUR 38. La subasta tuvo lugar el 6 de noviembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta Zöttl - 31 de mayo de 2025
VendedorZöttl
Fecha31 de mayo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta Russiancoin - 26 de diciembre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha26 de diciembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónPF68 CAMEO NGC
Precio
25 $
Precio en la divisa de la subasta 24 EUR
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPF69 CAMEO NGC
Precio
43 $
Precio en la divisa de la subasta 40 EUR
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta Russiancoin - 5 de septiembre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha5 de septiembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta Russiancoin - 27 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta Numisbalt - 9 de junio de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha9 de junio de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta Katz - 14 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónPF69 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta Russiancoin - 4 de abril de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha4 de abril de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta Russiancoin - 21 de marzo de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha21 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta Russiancoin - 7 de marzo de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta Russiancoin - 7 de marzo de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta Russiancoin - 22 de febrero de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha22 de febrero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta Coins NB - 18 de febrero de 2024
VendedorCoins NB
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta Luna Coins., Ltd. - 4 de febrero de 2024
VendedorLuna Coins., Ltd.
Fecha4 de febrero de 2024
ConservaciónAU
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta Russiancoin - 23 de noviembre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha23 de noviembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta Russiancoin - 23 de noviembre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha23 de noviembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta Stack's - 25 de agosto de 2023
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta Stack's - 25 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha25 de agosto de 2023
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta Ibrahim's Collectibles - 6 de agosto de 2023
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha6 de agosto de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta Coinhouse - 13 de mayo de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha13 de mayo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
¿Dónde comprar?
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento a Pedro I" en subasta AURORA - 25 de septiembre de 2025
VendedorAURORA
Fecha25 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1988. "Monumento a Pedro I"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 5 rublos del 1988. "Monumento a Pedro I" es de 3 USD para las monedas de acuñación regular y de 20 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1988. "Monumento a Pedro I"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1988 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1988. "Monumento a Pedro I"?

Para vender 5 rublos del 1988, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de RusiaCatálogo de monedas de la URSS y RSFSMonedas de Rusia en 1988Todas monedas rusasrusas de cuproníquel monedas rusas monedas con valor nominal 5 rublosSubastas numismáticas