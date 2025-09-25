flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

5 rublos 1989 "Registán" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1989 "Registán" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1989 "Registán" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso19,8 g
  • Diámetro35 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1989
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:25 USD
Precio promedio (PROOF):20 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 rublos 1989 "Registán" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (35)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1989 "Registán". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1360 vendido en la subasta Jean ELSEN & ses Fils s.a. por EUR 600. La subasta tuvo lugar el 10 de julio de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta Numisbalt - 9 de marzo de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta Numisbalt - 9 de febrero de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de febrero de 2025
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
35 $
Precio en la divisa de la subasta 34 EUR
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
36 $
Precio en la divisa de la subasta 34 EUR
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta Russiancoin - 11 de enero de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha11 de enero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta Numisbalt - 1 de octubre de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha1 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta Numisbalt - 12 de junio de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha12 de junio de 2022
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta Russiancoin - 28 de abril de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha28 de abril de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta Numisbalt - 9 de abril de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha9 de abril de 2022
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta Numisbalt - 9 de abril de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha9 de abril de 2022
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta Karamitsos - 20 de marzo de 2022
VendedorKaramitsos
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta Numisbalt - 13 de febrero de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha13 de febrero de 2022
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta Russiancoin - 10 de febrero de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha10 de febrero de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta Numisbalt - 19 de septiembre de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta Numisbalt - 3 de julio de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha3 de julio de 2021
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta Karamitsos - 13 de junio de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha13 de junio de 2021
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta Russiancoin - 13 de mayo de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha13 de mayo de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta Numisbalt - 9 de mayo de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha9 de mayo de 2021
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta Russiancoin - 29 de octubre de 2020
VendedorRussiancoin
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta Numisbalt - 24 de octubre de 2020
VendedorNumisbalt
Fecha24 de octubre de 2020
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta Numisbalt - 9 de julio de 2020
VendedorNumisbalt
Fecha9 de julio de 2020
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta Russiancoin - 28 de mayo de 2020
VendedorRussiancoin
Fecha28 de mayo de 2020
ConservaciónPROOF
Precio
¿Dónde comprar?
Rusia 5 rublos 1989 "Registán" en subasta AURORA - 25 de septiembre de 2025
VendedorAURORA
Fecha25 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1989. "Registán"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 5 rublos del 1989. "Registán" es de 25 USD para las monedas de acuñación regular y de 20 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1989. "Registán"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1989 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1989. "Registán"?

Para vender 5 rublos del 1989, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

