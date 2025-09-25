flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso19,8 g
  • Diámetro35 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1988
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:0 USD
Precio promedio (PROOF):25 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (35)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1988 "Catedral de Sofía". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 801 vendido en la subasta BAC Numismatics por EUR 70. La subasta tuvo lugar el 27 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
30 $
Precio en la divisa de la subasta 28 EUR
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta Coins NB - 23 de noviembre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha23 de noviembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
5 $
Precio en la divisa de la subasta 5 EUR
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta BAC - 27 de agosto de 2024
VendedorBAC
Fecha27 de agosto de 2024
ConservaciónPF67 CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta Russiancoin - 27 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta BAC - 20 de febrero de 2024
VendedorBAC
Fecha20 de febrero de 2024
ConservaciónPF67 CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta BAC - 18 de octubre de 2023
VendedorBAC
Fecha18 de octubre de 2023
ConservaciónPF67 CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta BAC - 26 de abril de 2023
VendedorBAC
Fecha26 de abril de 2023
ConservaciónPF67 CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta BAC - 9 de noviembre de 2022
VendedorBAC
Fecha9 de noviembre de 2022
ConservaciónPF67 CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta BAC - 5 de octubre de 2022
VendedorBAC
Fecha5 de octubre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta BAC - 8 de junio de 2022
VendedorBAC
Fecha8 de junio de 2022
ConservaciónPF67 CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta BAC - 11 de mayo de 2022
VendedorBAC
Fecha11 de mayo de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta BAC - 26 de enero de 2022
VendedorBAC
Fecha26 de enero de 2022
ConservaciónPF67 CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta BAC - 15 de diciembre de 2021
VendedorBAC
Fecha15 de diciembre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta BAC - 21 de julio de 2021
VendedorBAC
Fecha21 de julio de 2021
ConservaciónPF67 CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta BAC - 16 de junio de 2021
VendedorBAC
Fecha16 de junio de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta Russiancoin - 13 de mayo de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha13 de mayo de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta BAC - 10 de febrero de 2021
VendedorBAC
Fecha10 de febrero de 2021
ConservaciónPF67 CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta BAC - 16 de diciembre de 2020
VendedorBAC
Fecha16 de diciembre de 2020
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta Russiancoin - 29 de octubre de 2020
VendedorRussiancoin
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta Numisbalt - 24 de octubre de 2020
VendedorNumisbalt
Fecha24 de octubre de 2020
ConservaciónMS69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
¿Dónde comprar?
Rusia 5 rublos 1988 "Catedral de Sofía" en subasta AURORA - 25 de septiembre de 2025
VendedorAURORA
Fecha25 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1988. "Catedral de Sofía"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 5 rublos del 1988. "Catedral de Sofía" es de 25 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1988. "Catedral de Sofía"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1988 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1988. "Catedral de Sofía"?

Para vender 5 rublos del 1988, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
