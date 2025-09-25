flag
5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso19,8 g
  • Diámetro35 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1989
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:25 USD
Precio promedio (PROOF):6 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (83)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2667 vendido en la subasta Katz Auction por EUR 30. La subasta tuvo lugar el 31 de julio de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
23 $
Precio en la divisa de la subasta 20 EUR
Rusia 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" en subasta Zöttl - 31 de mayo de 2025
VendedorZöttl
Fecha31 de mayo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" en subasta Zöttl - 31 de mayo de 2025
VendedorZöttl
Fecha31 de mayo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" en subasta Russiancoin - 26 de diciembre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha26 de diciembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" en subasta Numisbalt - 15 de diciembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
25 $
Precio en la divisa de la subasta 24 EUR
Rusia 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" en subasta Numisbalt - 15 de diciembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" en subasta Numisbalt - 9 de junio de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha9 de junio de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" en subasta Numisbalt - 9 de junio de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha9 de junio de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" en subasta Russiancoin - 7 de marzo de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" en subasta Russiancoin - 23 de noviembre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha23 de noviembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" en subasta Russiancoin - 23 de noviembre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha23 de noviembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" en subasta Numisbalt - 5 de noviembre de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha5 de noviembre de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" en subasta Numisbalt - 5 de noviembre de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha5 de noviembre de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" en subasta Numisbalt - 2 de julio de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha2 de julio de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" en subasta Russiancoin - 11 de mayo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha11 de mayo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" en subasta Russiancoin - 30 de marzo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha30 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" en subasta Russiancoin - 2 de marzo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha2 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" en subasta Russiancoin - 26 de enero de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha26 de enero de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" en subasta Russiancoin - 24 de noviembre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha24 de noviembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1989 "Catedral de la Intercesión en el Foso" en subasta Russiancoin - 24 de noviembre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha24 de noviembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1989. "Catedral de la Intercesión en el Foso"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 5 rublos del 1989. "Catedral de la Intercesión en el Foso" es de 25 USD para las monedas de acuñación regular y de 6 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1989. "Catedral de la Intercesión en el Foso"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1989 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1989. "Catedral de la Intercesión en el Foso"?

Para vender 5 rublos del 1989, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

