5 rublos 1990 "Matenadarán" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1990 "Matenadarán" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1990 "Matenadarán" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso19,8 g
  • Diámetro35 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1990
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:10 USD
Precio promedio (PROOF):25 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 rublos 1990 "Matenadarán" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (84)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1990 "Matenadarán". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1812 vendido en la subasta Numisbalt por EUR 36. La subasta tuvo lugar el 22 de octubre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta Zöttl - 2 de agosto de 2025
VendedorZöttl
Fecha2 de agosto de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta Zöttl - 31 de mayo de 2025
VendedorZöttl
Fecha31 de mayo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta Zöttl - 31 de mayo de 2025
VendedorZöttl
Fecha31 de mayo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta Numisbalt - 13 de abril de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
25 $
Precio en la divisa de la subasta 22 EUR
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta Katz - 9 de marzo de 2025
VendedorKatz
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
24 $
Precio en la divisa de la subasta 22 EUR
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta Klondike Auction - 21 de noviembre de 2024
VendedorKlondike Auction
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta Klondike Auction - 21 de noviembre de 2024
VendedorKlondike Auction
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta Numisbalt - 6 de octubre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha6 de octubre de 2024
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta Katz - 14 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta Numisbalt - 10 de marzo de 2024
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta Numisbalt - 10 de marzo de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha10 de marzo de 2024
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta Russiancoin - 7 de marzo de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta Russiancoin - 22 de febrero de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha22 de febrero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta Russiancoin - 23 de noviembre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha23 de noviembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta Numisbalt - 2 de julio de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha2 de julio de 2023
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta Russiancoin - 30 de marzo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha30 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta BAC - 29 de marzo de 2023
VendedorBAC
Fecha29 de marzo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta Russiancoin - 16 de marzo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha16 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta Russiancoin - 2 de marzo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha2 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1990 "Matenadarán" en subasta Numisbalt - 11 de diciembre de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónMS69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1990. "Matenadarán"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 5 rublos del 1990. "Matenadarán" es de 10 USD para las monedas de acuñación regular y de 25 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1990. "Matenadarán"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1990 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1990. "Matenadarán"?

Para vender 5 rublos del 1990, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

