RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

5 rublos 1990 "Gran palacio" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1990 "Gran palacio" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1990 "Gran palacio" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso19,8 g
  • Diámetro35 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1990
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4 USD
Precio promedio (PROOF):35 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 rublos 1990 "Gran palacio" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (53)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1990 "Gran palacio". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 631 vendido en la subasta Empire por RUB 4200. La subasta tuvo lugar el 21 de noviembre de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1990. "Gran palacio"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 5 rublos del 1990. "Gran palacio" es de 4 USD para las monedas de acuñación regular y de 35 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1990. "Gran palacio"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1990 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1990. "Gran palacio"?

Para vender 5 rublos del 1990, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

