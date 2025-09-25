flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso19,8 g
  • Diámetro35 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1988
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3 USD
Precio promedio (PROOF):35 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (57)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1988 "Monumento - milenario de Rusia". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2946 vendido en la subasta Katz Auction por EUR 50. La subasta tuvo lugar el 28 de enero de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta Numismatica Italia - 11 de julio de 2025
VendedorNumismatica Italia
Fecha11 de julio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
4 $
Precio en la divisa de la subasta 3 EUR
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
27 $
Precio en la divisa de la subasta 26 EUR
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta Russiancoin - 27 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta Katz - 14 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta Russiancoin - 7 de marzo de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta Russiancoin - 22 de febrero de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha22 de febrero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta Russiancoin - 11 de enero de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha11 de enero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta Russiancoin - 23 de noviembre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha23 de noviembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta Russiancoin - 30 de marzo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha30 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta Russiancoin - 16 de marzo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha16 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta Russiancoin - 2 de marzo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha2 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta Numisbalt - 11 de diciembre de 2022
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta Numisbalt - 11 de diciembre de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta Russiancoin - 24 de noviembre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha24 de noviembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta Russiancoin - 4 de agosto de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha4 de agosto de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta Russiancoin - 4 de agosto de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha4 de agosto de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta Numisbalt - 12 de junio de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha12 de junio de 2022
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta Numisbalt - 12 de junio de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha12 de junio de 2022
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta Russiancoin - 14 de abril de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha14 de abril de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta Numisbalt - 9 de abril de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha9 de abril de 2022
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 5 rublos 1988 "Monumento - milenario de Rusia" en subasta Numisbalt - 9 de abril de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha9 de abril de 2022
ConservaciónMS69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1988. "Monumento - milenario de Rusia"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 5 rublos del 1988. "Monumento - milenario de Rusia" es de 3 USD para las monedas de acuñación regular y de 35 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1988. "Monumento - milenario de Rusia"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1988 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1988. "Monumento - milenario de Rusia"?

Para vender 5 rublos del 1988, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

