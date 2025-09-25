flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso19,8 g
  • Diámetro35 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1991
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:25 USD
Precio promedio (PROOF):40 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (32)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1991 "Catedral de Arcángel". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 62565 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 204. La subasta tuvo lugar el 12 de abril de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
30 $
Precio en la divisa de la subasta 26 EUR
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta Istra Numizmatika - 1 de junio de 2025
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta Istra Numizmatika - 1 de junio de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta Heritage - 2 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha2 de enero de 2025
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
139 $
Precio en la divisa de la subasta 139 USD
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta Russiancoin - 26 de diciembre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha26 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta Coins NB - 23 de noviembre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha23 de noviembre de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta Numisbalt - 17 de noviembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha17 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta Numisbalt - 6 de octubre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha6 de octubre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta Katz - 31 de marzo de 2024
VendedorKatz
Fecha31 de marzo de 2024
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta Numisbalt - 10 de marzo de 2024
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta Numisbalt - 10 de marzo de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha10 de marzo de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta Numisbalt - 2 de julio de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha2 de julio de 2023
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta Numisbalt - 11 de diciembre de 2022
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta Numisbalt - 11 de diciembre de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónPF68 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta BAC - 5 de octubre de 2022
VendedorBAC
Fecha5 de octubre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta BAC - 11 de mayo de 2022
VendedorBAC
Fecha11 de mayo de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta Numisbalt - 9 de abril de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha9 de abril de 2022
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta Katz - 20 de marzo de 2022
VendedorKatz
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta BAC - 15 de diciembre de 2021
VendedorBAC
Fecha15 de diciembre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta Numisbalt - 7 de noviembre de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha7 de noviembre de 2021
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta Stare Monety - 3 de septiembre de 2021
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta Stare Monety - 3 de septiembre de 2021
VendedorStare Monety
Fecha3 de septiembre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta Numisbalt - 3 de julio de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha3 de julio de 2021
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Rusia 5 rublos 1991 "Catedral de Arcángel" en subasta AURORA - 25 de septiembre de 2025
VendedorAURORA
Fecha25 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1991. "Catedral de Arcángel"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 5 rublos del 1991. "Catedral de Arcángel" es de 25 USD para las monedas de acuñación regular y de 40 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1991. "Catedral de Arcángel"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1991 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1991. "Catedral de Arcángel"?

Para vender 5 rublos del 1991, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de RusiaCatálogo de monedas de la URSS y RSFSMonedas de Rusia en 1991Todas monedas rusasrusas de cuproníquel monedas rusas monedas con valor nominal 5 rublosSubastas numismáticas