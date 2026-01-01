flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Münzen von Polen 1709

Gedenkmünzen

Vorderseite
Rückseite
1/2 Dukat Ohne jahr (1709) Wiedererlangung der polnischen Königskrone
Durchschnittlicher Preis7200 $
Verkauf
03
Vorderseite
Rückseite
32 Groschen Ohne jahr (1709) Schmetterling
Durchschnittlicher Preis41000 $
Verkauf
025
Vorderseite
Rückseite
16 Groschen Ohne jahr (1709) Schmetterling
Durchschnittlicher Preis30000 $
Verkauf
010
Vorderseite
Rückseite
8 Groschen Ohne jahr (1709) Schmetterling
Durchschnittlicher Preis33000 $
Verkauf
03
Vorderseite
Rückseite
4 Groschen Ohne jahr (1709) Schmetterling
Durchschnittlicher Preis7100 $
Verkauf
016
Vorderseite
Rückseite
1 Groschen Ohne jahr (1709) Schmetterling
Durchschnittlicher Preis3200 $
Verkauf
035
