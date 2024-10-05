flag
4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" (Polen, August II der Starke)

Avers 4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht5,16 g
  • Durchmesser24 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe4 Groschen
  • JahrOhne jahr (1709)
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (16)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2393, welches bei Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger für 15.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Oktober 2024.

Polen 4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Kroha - 5. Oktober 2024
VerkäuferKroha
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
16473 $
Preis in Auktionswährung 15000 EUR
Polen 4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Katz - 29. März 2020
VerkäuferKatz
Datum29. März 2020
ErhaltungVF
Preis
3622 $
Preis in Auktionswährung 3250 EUR
Polen 4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Busso Peus - 17. Mai 2019
VerkäuferBusso Peus
Datum17. Mai 2019
ErhaltungVF
Preis
Polen 4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 11. Oktober 2018
VerkäuferKünker
Datum11. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
Polen 4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion BAC - 26. Oktober 2017
VerkäuferBAC
Datum26. Oktober 2017
ErhaltungVF
Preis
Polen 4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Niemczyk - 22. April 2017
VerkäuferNiemczyk
Datum22. April 2017
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Polen 4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion BAC - 22. März 2017
VerkäuferBAC
Datum22. März 2017
ErhaltungVF
Preis
Polen 4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 16. März 2016
VerkäuferKünker
Datum16. März 2016
ErhaltungUNC
Preis
Polen 4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 4. Februar 2016
VerkäuferKünker
Datum4. Februar 2016
ErhaltungXF
Preis
Polen 4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Westfälische - 23. November 2015
VerkäuferWestfälische
Datum23. November 2015
ErhaltungXF
Preis
Polen 4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Niemczyk - 19. Oktober 2013
VerkäuferNiemczyk
Datum19. Oktober 2013
ErhaltungUNC
Preis
Polen 4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 21. Juni 2011
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2011
ErhaltungXF
Preis
Polen 4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Stack's - 25. April 2008
VerkäuferStack's
Datum25. April 2008
ErhaltungXF
Preis
Polen 4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 13. März 2002
VerkäuferKünker
Datum13. März 2002
ErhaltungXF
Preis
Polen 4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion CNG - 6. Dezember 2000
Aus der Sammlung: Karolkiewicz
VerkäuferCNG
Datum6. Dezember 2000
ErhaltungXF
Preis
Polen 4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Sotheby's - 3. November 1983
VerkäuferSotheby's
Datum3. November 1983
ErhaltungXF
Preis
