4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht5,16 g
- Durchmesser24 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe4 Groschen
- JahrOhne jahr (1709)
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 4 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2393, welches bei Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger für 15.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Oktober 2024.
Aus der Sammlung: Karolkiewicz
VerkäuferCNG
Datum6. Dezember 2000
ErhaltungXF
