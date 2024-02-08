flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

8 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" (Polen, August II der Starke)

Avers 8 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 8 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht7 g
  • Durchmesser29 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe8 Groschen
  • JahrOhne jahr (1709)
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:33000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 8 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 8 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4887, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 65.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. März 2016.

Erhaltung
Polen 8 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Marciniak - 8. Februar 2024
VerkäuferMarciniak
Datum8. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
17366 $
Preis in Auktionswährung 70000 PLN
Polen 8 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Busso Peus - 9. November 2018
VerkäuferBusso Peus
Datum9. November 2018
ErhaltungXF
Preis
9076 $
Preis in Auktionswährung 8000 EUR
Polen 8 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 17. März 2016
VerkäuferKünker
Datum17. März 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
