8 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht7 g
- Durchmesser29 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe8 Groschen
- JahrOhne jahr (1709)
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:33000 USD
Auktionspreise (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 8 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4887, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 65.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. März 2016.
Erhaltung
