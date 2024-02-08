8 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 8 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4887, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 65.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. März 2016.

Erhaltung XF (3)