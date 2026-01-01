flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Gedenkmünzen 8 Groschen von August II - Polen

type-coin
8 Groschen 1709

Schmetterling
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1709)R603
