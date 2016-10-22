flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

1/2 Dukat Ohne jahr (1709) "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" (Polen, August II der Starke)

Avers 1/2 Dukat Ohne jahr (1709) "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" - Goldmünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 1/2 Dukat Ohne jahr (1709) "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Niemczyk

Spezifikation

  • MetallGold
  • Gewicht1,68 g
  • Durchmesser15 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe1/2 Dukat
  • JahrOhne jahr (1709)
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das PCGS-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Dukat Ohne jahr (1709) "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/2 Dukat Ohne jahr (1709) "Wiedererlangung der polnischen Königskrone". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1178, welches bei SINCONA AG für 8.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Oktober 2011.

Erhaltung
Polen 1/2 Dukat Ohne jahr (1709) "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" auf der Auktion Niemczyk - 22. Oktober 2016
Polen 1/2 Dukat Ohne jahr (1709) "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" auf der Auktion Niemczyk - 22. Oktober 2016
VerkäuferNiemczyk
Datum22. Oktober 2016
ErhaltungXF
Preis
6560 $
Preis in Auktionswährung 26000 PLN
Polen 1/2 Dukat Ohne jahr (1709) "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" auf der Auktion CNG - 7. Oktober 2015
VerkäuferCNG
Datum7. Oktober 2015
ErhaltungXF
Preis
5500 $
Preis in Auktionswährung 5500 USD
Polen 1/2 Dukat Ohne jahr (1709) "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" auf der Auktion SINCONA - 25. Oktober 2011
VerkäuferSINCONA
Datum25. Oktober 2011
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von PolenMünzkatalog von August IIMünzen aus von Polen 1709Alle Polnische MünzenPolnische Gold MünzenPolnische Münzen 1/2 DukatNumismatische Auktionen