1/2 Dukat Ohne jahr (1709) "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/2 Dukat Ohne jahr (1709) "Wiedererlangung der polnischen Königskrone". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1178, welches bei SINCONA AG für 8.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Oktober 2011.

Erhaltung XF (3)