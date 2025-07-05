flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" (Polen, August II der Starke)

Avers 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht28,4 g
  • Durchmesser44 mm
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe32 Groschen
  • JahrOhne jahr (1709)
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das PCGS-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:41000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (25)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 282, welches bei NIEMCZYK - Dom Aukcyjny für 510.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 5. Juli 2025
VerkäuferKünker
Datum5. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
25914 $
Preis in Auktionswährung 22000 EUR
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Möller - 28. Mai 2025
VerkäuferMöller
Datum28. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
249 $
Preis in Auktionswährung 220 EUR
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Möller - 20. November 2024
VerkäuferMöller
Datum20. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Kroha - 5. Oktober 2024
VerkäuferKroha
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Möller - 22. Mai 2024
VerkäuferMöller
Datum22. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Niemczyk - 16. September 2023
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Niemczyk - 16. September 2023
VerkäuferNiemczyk
Datum16. September 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 20. Juni 2022
VerkäuferKünker
Datum20. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Niemczyk - 25. September 2021
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Niemczyk - 25. September 2021
VerkäuferNiemczyk
Datum25. September 2021
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Heritage - 27. März 2021
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Heritage - 27. März 2021
VerkäuferHeritage
Datum27. März 2021
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Möller - 16. November 2020
VerkäuferMöller
Datum16. November 2020
ErhaltungXF
Preis
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Möller - 29. Juni 2020
VerkäuferMöller
Datum29. Juni 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Möller - 14. November 2019
VerkäuferMöller
Datum14. November 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 11. Oktober 2018
VerkäuferKünker
Datum11. Oktober 2018
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Niemczyk - 24. Mai 2014
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Niemczyk - 24. Mai 2014
VerkäuferNiemczyk
Datum24. Mai 2014
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Gorny & Mosch - 12. März 2014
VerkäuferGorny & Mosch
Datum12. März 2014
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion WCN - 24. Februar 2012
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion WCN - 24. Februar 2012
VerkäuferWCN
Datum24. Februar 2012
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 2. Februar 2012
VerkäuferKünker
Datum2. Februar 2012
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Emporium Hamburg - 18. November 2011
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum18. November 2011
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 21. Juni 2011
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2011
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Stack's - 25. April 2008
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Stack's - 25. April 2008
VerkäuferStack's
Datum25. April 2008
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 20. Juni 2007
VerkäuferKünker
Datum20. Juni 2007
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von PolenMünzkatalog von August IIMünzen aus von Polen 1709Alle Polnische MünzenPolnische Silber MünzenPolnische Münzen 32 GroschenNumismatische Auktionen