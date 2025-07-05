PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" (Polen, August II der Starke)
Foto von: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht28,4 g
- Durchmesser44 mm
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe32 Groschen
- JahrOhne jahr (1709)
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:41000 USD
Auktionspreise (25)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 282, welches bei NIEMCZYK - Dom Aukcyjny für 510.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum18. November 2011
ErhaltungXF
Preis
