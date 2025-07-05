32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 32 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 282, welches bei NIEMCZYK - Dom Aukcyjny für 510.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2021.

