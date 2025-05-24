1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2284, welches bei Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn für 6.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. November 2022.

