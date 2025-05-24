flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" (Polen, August II der Starke)

Avers 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Gorny & Mosch

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht1,87 g
  • Durchmesser19,5 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe1 Groschen
  • JahrOhne jahr (1709)
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (35)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2284, welches bei Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn für 6.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. November 2022.

Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Höhn - 24. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum24. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Numimarket - 13. Mai 2025
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Numimarket - 13. Mai 2025
VerkäuferNumimarket
Datum13. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
4054 $
Preis in Auktionswährung 15500 PLN
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Numisbalt - 11. Mai 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Mai 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
3939 $
Preis in Auktionswährung 3500 EUR
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Numimarket - 27. November 2024
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Numimarket - 27. November 2024
VerkäuferNumimarket
Datum27. November 2024
ErhaltungXF
Preis
3775 $
Preis in Auktionswährung 15500 PLN
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Kroha - 5. Oktober 2024
VerkäuferKroha
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Möller - 22. Mai 2024
VerkäuferMöller
Datum22. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion BERLINER MÜNZAUKTION - 27. April 2024
VerkäuferBERLINER MÜNZAUKTION
Datum27. April 2024
ErhaltungAU
Preis
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 29. September 2023
VerkäuferKünker
Datum29. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Höhn - 12. November 2022
VerkäuferHöhn
Datum12. November 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 20. Juni 2022
VerkäuferKünker
Datum20. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Rzeszowski DA - 21. November 2021
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Rzeszowski DA - 21. November 2021
VerkäuferRzeszowski DA
Datum21. November 2021
ErhaltungUNC
Preis
******
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Katz - 29. März 2020
VerkäuferKatz
Datum29. März 2020
ErhaltungAU
Preis
******
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 26. März 2020
VerkäuferKünker
Datum26. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Gorny & Mosch - 16. Oktober 2019
VerkäuferGorny & Mosch
Datum16. Oktober 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Busso Peus - 17. Mai 2019
VerkäuferBusso Peus
Datum17. Mai 2019
ErhaltungAU
Preis
******
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Busso Peus - 9. November 2018
VerkäuferBusso Peus
Datum9. November 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Niemczyk - 7. Mai 2016
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Niemczyk - 7. Mai 2016
VerkäuferNiemczyk
Datum7. Mai 2016
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Busso Peus - 29. April 2016
VerkäuferBusso Peus
Datum29. April 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Westfälische - 24. Februar 2015
VerkäuferWestfälische
Datum24. Februar 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Busso Peus - 31. Oktober 2014
VerkäuferBusso Peus
Datum31. Oktober 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 8. Oktober 2014
VerkäuferKünker
Datum8. Oktober 2014
ErhaltungAU
Preis
******
