1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" (Polen, August II der Starke)
Foto von: Gorny & Mosch
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht1,87 g
- Durchmesser19,5 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe1 Groschen
- JahrOhne jahr (1709)
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Durchschnittspreis:3200 USD
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2284, welches bei Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn für 6.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. November 2022.
