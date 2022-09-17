flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

16 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" (Polen, August II der Starke)

Avers 16 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 16 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Stack's Bowers

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht14,383 g
  • Durchmesser34,6 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe16 Groschen
  • JahrOhne jahr (1709)
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 16 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (10)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 16 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4572, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 42.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Oktober 2018.

Polen 16 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Niemczyk - 17. September 2022
Polen 16 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Niemczyk - 17. September 2022
VerkäuferNiemczyk
Datum17. September 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
35003 $
Preis in Auktionswährung 165000 PLN
Polen 16 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 11. Oktober 2018
VerkäuferKünker
Datum11. Oktober 2018
ErhaltungMS63 NGC
Preis
48589 $
Preis in Auktionswährung 42000 EUR
Polen 16 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Niemczyk - 22. April 2017
Polen 16 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Niemczyk - 22. April 2017
VerkäuferNiemczyk
Datum22. April 2017
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
******
Polen 16 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 16. März 2016
VerkäuferKünker
Datum16. März 2016
ErhaltungXF
Preis
******
******
Polen 16 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 4. Februar 2016
VerkäuferKünker
Datum4. Februar 2016
ErhaltungXF
Preis
******
******
Polen 16 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 2. Februar 2012
VerkäuferKünker
Datum2. Februar 2012
ErhaltungAU
Preis
******
******
Polen 16 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 21. Juni 2011
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2011
ErhaltungXF
Preis
******
******
Polen 16 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Stack's - 25. April 2008
Polen 16 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Stack's - 25. April 2008
VerkäuferStack's
Datum25. April 2008
ErhaltungXF
Preis
******
******
Polen 16 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion CNG - 6. Dezember 2000
Polen 16 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion CNG - 6. Dezember 2000
Aus der Sammlung: Karolkiewicz
VerkäuferCNG
Datum6. Dezember 2000
ErhaltungXF
Preis
******
******
Polen 16 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" auf der Auktion Künker - 15. Juni 1999
VerkäuferKünker
Datum15. Juni 1999
ErhaltungXF
Preis
******
******
