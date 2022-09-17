PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
16 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling" (Polen, August II der Starke)
Foto von: Stack's Bowers
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht14,383 g
- Durchmesser34,6 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe16 Groschen
- JahrOhne jahr (1709)
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30000 USD
Auktionspreise (10)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 16 Groschen Ohne jahr (1709) "Schmetterling". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4572, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 42.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Oktober 2018.
VerkäuferNiemczyk
Datum17. September 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
35003 $
Preis in Auktionswährung 165000 PLN
VerkäuferKünker
Datum11. Oktober 2018
ErhaltungMS63 NGC
Preis
48589 $
Preis in Auktionswährung 42000 EUR
Aus der Sammlung: Karolkiewicz
VerkäuferCNG
Datum6. Dezember 2000
ErhaltungXF
Preis
