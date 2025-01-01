flag
Münzen fon Australien 1908

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1908 S
Durchschnittlicher Preis650 $
Verkauf
035
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1908 M
Durchschnittlicher Preis580 $
Verkauf
1113
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1908 P
Durchschnittlicher Preis710 $
Verkauf
0182
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1908 S
Durchschnittlicher Preis410 $
Verkauf
132
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1908 M
Durchschnittlicher Preis450 $
Verkauf
021
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1908 P
Durchschnittlicher Preis1400 $
Verkauf
014
