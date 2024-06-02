flag
Sovereign 1908 S (Australien, Eduard VII)

Avers Sovereign 1908 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers Sovereign 1908 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,017,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1908
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:650 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1908 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (35)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1908 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 220, welches bei The Coin Cabinet für 1.850 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1908 S auf der Auktion Coin Cabinet - 4. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum4. März 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
730 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
Australien Sovereign 1908 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
720 $
Preis in Auktionswährung 720 USD
Australien Sovereign 1908 S auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1908 S auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1908 S auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1908 S auf der Auktion Alexander - 13. November 2023
VerkäuferAlexander
Datum13. November 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1908 S auf der Auktion Heritage - 23. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Juli 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien Sovereign 1908 S auf der Auktion Heritage - 25. Mai 2023
VerkäuferHeritage
Datum25. Mai 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien Sovereign 1908 S auf der Auktion Numisor - 25. April 2023
VerkäuferNumisor
Datum25. April 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1908 S auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Dezember 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1908 S auf der Auktion Heritage - 19. Mai 2022
VerkäuferHeritage
Datum19. Mai 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1908 S auf der Auktion Coin Cabinet - 21. April 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. April 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1908 S auf der Auktion Heritage - 24. März 2022
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2022
ErhaltungAU
Preis
Australien Sovereign 1908 S auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 6. Oktober 2021
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum6. Oktober 2021
ErhaltungAU
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1908 S auf der Auktion Coin Cabinet - 30. Mai 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. Mai 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1908 S auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2021
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien Sovereign 1908 S auf der Auktion Felzmann - 2. Dezember 2020
VerkäuferFelzmann
Datum2. Dezember 2020
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1908 S auf der Auktion Coin Cabinet - 13. September 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. September 2020
ErhaltungUNC
Preis
Australien Sovereign 1908 S auf der Auktion Spink - 2. Juli 2020
VerkäuferSpink
Datum2. Juli 2020
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1908 S auf der Auktion Heritage - 17. Mai 2020
VerkäuferHeritage
Datum17. Mai 2020
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
