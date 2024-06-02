Sovereign 1908 S (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1908 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 220, welches bei The Coin Cabinet für 1.850 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2022.

