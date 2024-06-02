AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1908 S (Australien, Eduard VII)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,017,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1908
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:650 USD
Auktionspreise (35)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1908 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 220, welches bei The Coin Cabinet für 1.850 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. April 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
