AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1908 P (Australien, Eduard VII)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC4,875,617
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1908
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:710 USD
Auktionspreise (182)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1908 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33327, welches bei Heritage Auctions für 10.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Januar 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum10. April 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
657 $
Preis in Auktionswährung 600 EUR
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. Oktober 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preis

