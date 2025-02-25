flag
Sovereign 1908 P (Australien, Eduard VII)

Avers Sovereign 1908 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers Sovereign 1908 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC4,875,617

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1908
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:710 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1908 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (182)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1908 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33327, welches bei Heritage Auctions für 10.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Januar 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1908 P auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
1740 $
Preis in Auktionswährung 1740 USD
Australien Sovereign 1908 P auf der Auktion Goudwisselkantoor veilingen - 10. April 2025
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum10. April 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
657 $
Preis in Auktionswährung 600 EUR
Australien Sovereign 1908 P auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 P auf der Auktion HIRSCH - 13. Februar 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum13. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 P auf der Auktion Cayón - 6. Februar 2025
VerkäuferCayón
Datum6. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 P auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 P auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 P auf der Auktion Coin Cabinet - 15. Oktober 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. Oktober 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 P auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 P auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 P auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 P auf der Auktion Heritage - 22. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. August 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 P auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 P auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Juni 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Juni 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 P auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 P auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 P auf der Auktion Coin Cabinet - 7. Mai 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum7. Mai 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 P auf der Auktion Coin Cabinet - 26. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. März 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 P auf der Auktion Coin Cabinet - 26. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. März 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 P auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 P auf der Auktion Coin Cabinet - 5. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. März 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
