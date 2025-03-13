AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1908 P (Australien, Eduard VII)
Foto von: Sovereign Rarities Ltd
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC24,668
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1908
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1400 USD
Auktionspreise (14)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1908 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30165, welches bei Heritage Auctions für 3.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
570 $
Preis in Auktionswährung 440 GBP
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. März 2019
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum13. Januar 2019
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte