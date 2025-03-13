flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1908 P (Australien, Eduard VII)

Avers 1/2 Sovereign 1908 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers 1/2 Sovereign 1908 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: Sovereign Rarities Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,3 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC24,668

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1908
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1908 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (14)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1908 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30165, welches bei Heritage Auctions für 3.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1908 P auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
393 $
Preis in Auktionswährung 290 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1908 P auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
570 $
Preis in Auktionswährung 440 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1908 P auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1908 P auf der Auktion Münzenonline - 24. November 2023
VerkäuferMünzenonline
Datum24. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1908 P auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 20. März 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. März 2019
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1908 P auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 13. Januar 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum13. Januar 2019
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1908 P auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 22. September 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum22. September 2017
ErhaltungAU
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1908 P auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2017
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1908 P auf der Auktion SINCONA - 25. Oktober 2016
VerkäuferSINCONA
Datum25. Oktober 2016
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1908 P auf der Auktion SINCONA - 20. Mai 2016
VerkäuferSINCONA
Datum20. Mai 2016
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1908 P auf der Auktion SINCONA - 20. Mai 2015
VerkäuferSINCONA
Datum20. Mai 2015
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1908 P auf der Auktion SINCONA - 23. Mai 2014
VerkäuferSINCONA
Datum23. Mai 2014
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1908 P auf der Auktion Heritage - 2. Juni 2008
VerkäuferHeritage
Datum2. Juni 2008
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1908 P auf der Auktion Heritage - 2. Juni 2008
VerkäuferHeritage
Datum2. Juni 2008
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
