1/2 Sovereign 1908 S (Australien, Eduard VII)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC538,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1908
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:410 USD
Auktionspreise (31)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1908 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23327, welches bei Heritage Auctions für 1.955 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. März 2019
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. März 2019
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Wo zu kaufen?
