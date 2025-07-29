flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1908 M (Australien, Eduard VII)

Avers Sovereign 1908 M - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers Sovereign 1908 M - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC3,080,148

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1908
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:580 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1908 M - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (112)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1908 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29457, welches bei Heritage Auctions für 2.233 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. April 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
835 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
768 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Oslo Myntgalleri - 24. November 2024
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum24. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Heritage - 8. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. August 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Heritage - 1. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum1. August 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Coin Cabinet - 16. April 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. April 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Roxbury’s - 22. März 2024
VerkäuferRoxbury’s
Datum22. März 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Alexander - 22. Februar 2024
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Alexander - 22. Februar 2024
VerkäuferAlexander
Datum22. Februar 2024
ErhaltungMS61
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Coin Cabinet - 23. Januar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Januar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Dezember 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Dezember 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Alexander - 13. November 2023
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Alexander - 13. November 2023
VerkäuferAlexander
Datum13. November 2023
ErhaltungMS62 ANACS
Preis
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Roxbury’s - 20. Oktober 2023
VerkäuferRoxbury’s
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Wójcicki - 7. Oktober 2023
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Wójcicki - 7. Oktober 2023
VerkäuferWójcicki
Datum7. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1908 M auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungMS63 NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von Eduard VIIMünzen aus fon Australien 1908Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen