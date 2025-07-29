Sovereign 1908 M (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1908 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29457, welches bei Heritage Auctions für 2.233 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. April 2016.

Erhaltung UNC (68) AU (6) XF (29) VF (7) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS64 (10) MS63 (23) MS62 (24) MS61 (7) AU58 (1) Service NGC (34) PCGS (27) ANACS (2)

