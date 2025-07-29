AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1908 M (Australien, Eduard VII)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC3,080,148
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1908
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:580 USD
Auktionspreise (112)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1908 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29457, welches bei Heritage Auctions für 2.233 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. April 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
835 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
768 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum24. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. April 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Dezember 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
