flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1908 M (Australien, Eduard VII)

Avers 1/2 Sovereign 1908 M - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers 1/2 Sovereign 1908 M - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: Sovereign Rarities Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,3 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC405,034

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1908
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:450 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1908 M - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (21)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1908 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23326, welches bei Heritage Auctions für 2.530 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Stack's - 21. August 2024
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Stack's - 21. August 2024
VerkäuferStack's
Datum21. August 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
240 $
Preis in Auktionswährung 240 USD
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
336 $
Preis in Auktionswährung 336 USD
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Busso Peus - 28. April 2023
VerkäuferBusso Peus
Datum28. April 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Sovereign Rarities - 28. Juni 2022
VerkäuferSovereign Rarities
Datum28. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Coin Cabinet - 26. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Stephen Album - 25. Januar 2021
VerkäuferStephen Album
Datum25. Januar 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 26. September 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum26. September 2019
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. Juni 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. Juni 2019
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 20. März 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. März 2019
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Heritage - 7. Februar 2019
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Heritage - 7. Februar 2019
VerkäuferHeritage
Datum7. Februar 2019
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Künker - 23. März 2018
VerkäuferKünker
Datum23. März 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Chaponnière - 22. November 2016
VerkäuferChaponnière
Datum22. November 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Schulman - 17. November 2013
VerkäuferSchulman
Datum17. November 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Busso Peus - 26. April 2013
VerkäuferBusso Peus
Datum26. April 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Heritage - 23. April 2013
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Heritage - 23. April 2013
VerkäuferHeritage
Datum23. April 2013
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Heritage - 3. Januar 2012
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Heritage - 3. Januar 2012
VerkäuferHeritage
Datum3. Januar 2012
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Heritage - 14. Dezember 2010
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Heritage - 14. Dezember 2010
VerkäuferHeritage
Datum14. Dezember 2010
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Heritage - 21. September 2008
Australien 1/2 Sovereign 1908 M auf der Auktion Heritage - 21. September 2008
VerkäuferHeritage
Datum21. September 2008
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von Eduard VIIMünzen aus fon Australien 1908Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen 1/2 SovereignNumismatische Auktionen