flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1902

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
5 Pfund 1902 S
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
Vorderseite
Rückseite
2 Pfund 1902 S
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1902 S
Durchschnittlicher Preis550 $
Verkauf
049
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1902 M
Durchschnittlicher Preis690 $
Verkauf
1104
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1902 P
Durchschnittlicher Preis630 $
Verkauf
066
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1902 S
Durchschnittlicher Preis500 $
Verkauf
027
Kategorie
Jahr
Suchen