AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
2 Pfund 1902 S (Australien, Eduard VII)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht15,9761 g
- Reines Gold (0,471 oz) 14,6501 g
- Durchmesser28 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage PROOF3
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- Wertangabe2 Pfund
- Jahr1902
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Auktionspreise (0)
Auktionspreise
Entschuldigung, es gibt keine Verkaufsdaten für diese Münze
