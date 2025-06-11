flag
1/2 Sovereign 1902 S (Australien, Eduard VII)

Avers 1/2 Sovereign 1902 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers 1/2 Sovereign 1902 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,3 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC84,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1902
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (27)

Auktionspreise

Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion Sovereign Rarities - 11. Juni 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
351 $
Preis in Auktionswährung 260 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
402 $
Preis in Auktionswährung 320 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion St James’s - 27. März 2024
VerkäuferSt James’s
Datum27. März 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion St James’s - 27. März 2024
VerkäuferSt James’s
Datum27. März 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Juni 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Juni 2023
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion Coin Cabinet - 16. August 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. August 2022
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion Coin Cabinet - 12. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2021
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion DNW - 5. Mai 2021
VerkäuferDNW
Datum5. Mai 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion Coin Cabinet - 28. März 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. März 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. März 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion Heritage - 27. Februar 2020
Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion Heritage - 27. Februar 2020
VerkäuferHeritage
Datum27. Februar 2020
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion DNW - 5. Dezember 2019
VerkäuferDNW
Datum5. Dezember 2019
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. November 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. November 2019
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. Juni 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. Juni 2019
ErhaltungUNC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 12. Juni 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum12. Juni 2019
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1902 S auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 20. März 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. März 2019
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
