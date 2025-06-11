AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1902 S (Australien, Eduard VII)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC84,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1902
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:500 USD
Auktionspreise (27)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1902 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 64, welches bei The Coin Cabinet für 825 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Januar 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
351 $
Preis in Auktionswährung 260 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. August 2022
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2021
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. November 2019
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte