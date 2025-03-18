Sovereign 1902 P (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1902 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7073, welches bei A.Karamitsos International Philatelic Auctions für 3.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Juni 2022.

