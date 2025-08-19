AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1902 M (Australien, Eduard VII)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC4,267,157
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1902
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:690 USD
Auktionspreise (103)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1902 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5244, welches bei Bruun Rasmussen für 10.500 DKK verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Januar 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
810 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum12. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum11. Februar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS60 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...5
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte