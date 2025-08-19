flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1902 M (Australien, Eduard VII)

Avers Sovereign 1902 M - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers Sovereign 1902 M - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC4,267,157

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1902
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:690 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1902 M - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (103)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1902 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5244, welches bei Bruun Rasmussen für 10.500 DKK verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Januar 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
810 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion NOONANS - 3. Juli 2025
VerkäuferNOONANS
Datum3. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
682 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion Coin Cabinet - 25. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion Tennants Auctioneers - 12. Februar 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum12. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion Coin Cabinet - 11. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum11. Februar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS60 NGC
Preis
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion Heritage - 10. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Oktober 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion Heritage - 29. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion Numismática Leilões - 28. Mai 2024
VerkäuferNumismática Leilões
Datum28. Mai 2024
ErhaltungAU
Preis
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion Tennants Auctioneers - 8. Mai 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1902 M auf der Auktion Mowbray Collectables - 19. September 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
