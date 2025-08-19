Sovereign 1902 M (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1902 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5244, welches bei Bruun Rasmussen für 10.500 DKK verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Januar 2024.

