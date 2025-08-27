AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
5 Pfund 1902 S (Australien, Eduard VII)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht39,9403 g
- Reines Gold (1,1775 oz) 36,6253 g
- Durchmesser36 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage PROOF3
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- Wertangabe5 Pfund
- Jahr1902
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (0)
Auktionspreise
Entschuldigung, es gibt keine Verkaufsdaten für diese Münze
