AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

5 Pfund 1902 S (Australien, Eduard VII)

Avers 5 Pfund 1902 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers 5 Pfund 1902 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht39,9403 g
  • Reines Gold (1,1775 oz) 36,6253 g
  • Durchmesser36 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage PROOF3

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • Wertangabe5 Pfund
  • Jahr1902
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (0)

Auktionspreise

Entschuldigung, es gibt keine Verkaufsdaten für diese Münze

