AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Goldmünzen 5 Pfund von Eduard VII - Australien

5 Pfund 1902

JahrZeichenBeschreibungAuflage PROOFVerkaufVerkauf
1902S300
