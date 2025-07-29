flag
Sovereign 1902 S (Australien, Eduard VII)

Avers Sovereign 1902 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers Sovereign 1902 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: Sovereign Rarities Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,813,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1902
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:550 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1902 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (49)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1902 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 571, welches bei The Coin Cabinet für 1.900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. November 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1902 S auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
835 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
Australien Sovereign 1902 S auf der Auktion Sovereign Rarities - 11. Juni 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
648 $
Preis in Auktionswährung 480 GBP
Australien Sovereign 1902 S auf der Auktion Mowbray Collectables - 14. März 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1902 S auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1902 S auf der Auktion Coin Cabinet - 15. Oktober 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. Oktober 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1902 S auf der Auktion Coin Cabinet - 17. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum17. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1902 S auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1902 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1902 S auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1902 S auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1902 S auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1902 S auf der Auktion Alexander - 11. Dezember 2023
VerkäuferAlexander
Datum11. Dezember 2023
ErhaltungVF30
Preis
******
Australien Sovereign 1902 S auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1902 S auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
******
Australien Sovereign 1902 S auf der Auktion Alexander - 13. November 2023
VerkäuferAlexander
Datum13. November 2023
ErhaltungVF30
Preis
Australien Sovereign 1902 S auf der Auktion Mowbray Collectables - 22. September 2023
VerkäuferMowbray Collectables
Datum22. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1902 S auf der Auktion London Coins - 6. März 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum6. März 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1902 S auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2022
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1902 S auf der Auktion St James’s - 8. Dezember 2021
VerkäuferSt James’s
Datum8. Dezember 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1902 S auf der Auktion Soler y Llach - 1. Dezember 2021
VerkäuferSoler y Llach
Datum1. Dezember 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1902 S auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungMS63 PL NGC
Preis
******
Beliebte Abschnitte
