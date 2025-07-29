Sovereign 1902 S (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1902 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 571, welches bei The Coin Cabinet für 1.900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. November 2021.

Erhaltung UNC (28) AU (3) XF (11) VF (4) F (1) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS63 (12) MS62 (11) MS61 (2) AU58 (2) VF30 (2) PL (2) Service NGC (14) PCGS (14)

Verkäufer Alle Unternehmen

Alexander (2)

Baldwin's of St. James's (5)

Bonhams (1)

Chaponnière (1)

Coin Cabinet (6)

Emporium Hamburg (1)

Gärtner (1)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (14)

Heritage Eur (1)

London Coins (4)

Monnaies d'Antan (1)

Mowbray Collectables (2)

Pliego (1)

Roxbury’s (1)

Soler y Llach (1)

Sovereign Rarities (1)

Spink (1)

St James’s (1)

Stack's (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)