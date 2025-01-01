Katalog
Australien
Zeitraum:
1837-1936
1837-1936
Victoria
1837-1901
Eduard VII
1901-1910
Georg V
1910-1936
1900
Münzen fon Australien 1900
Sovereign 1900 S Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis
530 $
Verkauf
0
94
Sovereign 1900 M Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis
690 $
Verkauf
0
187
Sovereign 1900 P Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis
600 $
Verkauf
1
97
1/2 Sovereign 1900 S Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis
320 $
Verkauf
0
48
1/2 Sovereign 1900 M Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis
720 $
Verkauf
0
17
1/2 Sovereign 1900 P Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis
570 $
Verkauf
0
21
