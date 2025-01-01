flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1900

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1900 S Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis530 $
Verkauf
094
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1900 M Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis690 $
Verkauf
0187
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1900 P Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis600 $
Verkauf
197
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1900 S Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis320 $
Verkauf
048
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1900 M Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis720 $
Verkauf
017
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1900 P Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis570 $
Verkauf
021
