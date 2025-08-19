AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1900 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC3,586,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1900
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:530 USD
Durchschnittspreis (PROOF):690 USD
Auktionspreise (94)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1900 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33365, welches bei Heritage Auctions für 3.995 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2015.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
810 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum4. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
649 $
Preis in Auktionswährung 551 EUR
VerkäuferBolaffi
Datum29. November 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preis
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preis
VerkäuferNumismática Leilões
Datum19. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preis
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum14. Februar 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preis
