Sovereign 1900 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1900 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1900 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC3,586,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1900
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:530 USD
Durchschnittspreis (PROOF):690 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1900 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (94)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1900 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33365, welches bei Heritage Auctions für 3.995 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
810 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Australien Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Casa de Subastas de Madrid - 4. Juli 2025
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum4. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
649 $
Preis in Auktionswährung 551 EUR
Australien Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Jesús Vico - 16. Dezember 2024
VerkäuferJesús Vico
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Bolaffi - 29. November 2024
VerkäuferBolaffi
Datum29. November 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 21. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum21. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 6. August 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Numismática Leilões - 19. Juni 2024
VerkäuferNumismática Leilões
Datum19. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Soler y Llach - 10. Mai 2024
VerkäuferSoler y Llach
Datum10. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Soler y Llach - 10. Mai 2024
VerkäuferSoler y Llach
Datum10. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 14. Februar 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum14. Februar 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 18. Oktober 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
