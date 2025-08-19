Sovereign 1900 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1900 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33365, welches bei Heritage Auctions für 3.995 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2015.

Erhaltung PROOF (1) UNC (48) AU (8) XF (21) VF (11) F (1) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS64 (4) MS63 (15) MS62 (20) MS61 (6) AU58 (3) AU55 (2) DETAILS (1) + (2) Service PCGS (29) NGC (20) ННР (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (2)

AURORA (2)

Aurora Numismatica (2)

Baldwin's of St. James's (1)

Bolaffi (2)

Bonhams (1)

Casa de Subastas de Madrid (1)

Cayón (1)

Coin Cabinet (13)

DNW (1)

Eurseree (2)

Goldberg (1)

Great Coins & Art Auctions (2)

HARMERS (1)

Heritage (23)

HERVERA (1)

ibercoin (1)

Jesús Vico (1)

Katz (1)

Leu (1)

London Coins (5)

NOONANS (1)

Numismática Leilões (1)

Numisor (1)

Pliego (1)

Rauch (1)

Rimon Auctions (2)

Skanfil Auksjoner AS (1)

Soler y Llach (4)

Spink (5)

St James’s (3)

Stack's (3)

Stanley Gibbons Baldwin's (3)

Tennants Auctioneers (1)

Teutoburger (1)

WAG (1)