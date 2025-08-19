Sovereign 1900 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1900 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 150, welches bei Sovereign Rarities Ltd für 50.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. November 2024.

Erhaltung PROOF (1) UNC (111) AU (23) XF (34) VF (13) F (1) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS64 (2) MS63 (33) MS62 (49) MS61 (18) MS60 (1) AU58 (10) AU55 (3) AU53 (1) VF30 (1) PF65 (1) DETAILS (2) ULTRA CAMEO (1) PL (2) DPL (3) Service NGC (80) PCGS (39) ANACS (1) ICCS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Artemide Aste (2)

Auction World (4)

Aurora Numismatica (2)

Baldwin's of St. James's (5)

Bolaffi (1)

Bonhams (1)

Bruun Rasmussen (1)

Casa de Subastas de Madrid (1)

Chaponnière (2)

Coin Cabinet (51)

Creusy Numismatique (1)

DNW (2)

Emporium Hamburg (1)

Eurseree (1)

Felzmann (1)

Frühwald (1)

Goldberg (1)

Great Coins & Art Auctions (3)

Grün (1)

Heritage (48)

Heritage Eur (1)

Hess Divo (2)

Jean ELSEN (1)

Karamitsos (1)

London Coins (7)

Lugdunum (1)

Numisma - Portugal (1)

Numismática Leilões (2)

Numisor (1)

Oslo Myntgalleri (1)

Pliego (1)

Rimon Auctions (6)

Roma Numismatics (1)

Schulman (1)

Soler y Llach (3)

Sovereign Rarities (2)

Spink (5)

St James’s (2)

Stack's (6)

Stanley Gibbons Baldwin's (2)

Tauler & Fau (2)

Tennants Auctioneers (1)

Teutoburger (3)

The Canadian Numismatic Company (1)

TimeLine Auctions (1)

WAG (2)