Sovereign 1900 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC4,305,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1900
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1900 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 150, welches bei Sovereign Rarities Ltd für 50.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. November 2024.
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
810 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
768 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
