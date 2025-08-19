flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1900 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1900 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1900 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Artemide Aste s.r.l.

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC4,305,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1900
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:690 USD
Durchschnittspreis (PROOF):63000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1900 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (187)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1900 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 150, welches bei Sovereign Rarities Ltd für 50.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. November 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
810 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Australien Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
768 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
Australien Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion The Canadian Numismatic Company - 7. Juli 2025
VerkäuferThe Canadian Numismatic Company
Datum7. Juli 2025
ErhaltungVF30 ICCS
Preis
******

Australien Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******

Australien Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******

Australien Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Auction World - 20. April 2025
VerkäuferAuction World
Datum20. April 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******

Australien Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******

Australien Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******

Australien Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******

Australien Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******

Australien Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 19. November 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungPF65 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******

Australien Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 14. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum14. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******

Australien Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Great Coins & Art Auctions - 6. September 2024
VerkäuferGreat Coins & Art Auctions
Datum6. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******

Australien Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******

Australien Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******

Australien Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******

Australien Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******

Australien Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungMS60 NGC
Preis
******

Beliebte Abschnitte
