1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1900 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32137, welches bei Heritage Auctions für 4.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2023.

