Australien
Zeitraum:1837-1936

1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC112,920

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1900
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:720 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (17)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1900 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32137, welches bei Heritage Auctions für 4.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 11. Juni 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
432 $
Preis in Auktionswährung 320 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
312 $
Preis in Auktionswährung 312 USD
Australien 1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungVG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Juni 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 30. Mai 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. Mai 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. März 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion DNW - 5. Dezember 2019
VerkäuferDNW
Datum5. Dezember 2019
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Roma Numismatics - 29. September 2016
VerkäuferRoma Numismatics
Datum29. September 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 1. Mai 2012
VerkäuferHeritage
Datum1. Mai 2012
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2006
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2006
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
