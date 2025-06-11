AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1900 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC112,920
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1900
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:720 USD
Auktionspreise (17)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1900 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32137, welches bei Heritage Auctions für 4.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
432 $
Preis in Auktionswährung 320 GBP
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
312 $
Preis in Auktionswährung 312 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. Mai 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferRoma Numismatics
Datum29. September 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
