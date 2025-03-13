AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1900 P "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC1,886,089
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1900
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:600 USD
Auktionspreise (96)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1900 "Schleierkopf" mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29453, welches bei Heritage Auctions für 2.820 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. April 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum9. November 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
