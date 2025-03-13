Sovereign 1900 P "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1900 "Schleierkopf" mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29453, welches bei Heritage Auctions für 2.820 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. April 2016.

Erhaltung UNC (43) AU (16) XF (11) VF (22) F (2) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS64 (3) MS63 (17) MS62 (12) MS61 (4) MS60 (2) AU58 (8) AU53 (2) XF45 (1) DETAILS (1) Service NGC (24) PCGS (24) ANACS (2)

