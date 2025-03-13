flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1900 P "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1900 P "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1900 P "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC1,886,089

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1900
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1900 P "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (96)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1900 "Schleierkopf" mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29453, welches bei Heritage Auctions für 2.820 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. April 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
1320 $
Preis in Auktionswährung 1320 USD
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungXF
Preis
669 $
Preis in Auktionswährung 617 EUR
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion NOA - 28. Oktober 2024
VerkäuferNOA
Datum28. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion WAG - 1. September 2024
VerkäuferWAG
Datum1. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 28. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum28. Dezember 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Skanfil Auksjoner AS - 9. November 2023
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum9. November 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 23. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Juli 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 4. Juni 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Auctiones - 19. März 2023
VerkäuferAuctiones
Datum19. März 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 31. Januar 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Januar 2023
ErhaltungMS60 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Mowbray Collectables - 19. September 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. September 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
