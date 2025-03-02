AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC119,376
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1900
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:570 USD
Auktionspreise (21)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1900 "Schleierkopf" mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 12264, welches bei Heritage Auctions für 2.990 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Januar 2006.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
453 $
Preis in Auktionswährung 453 USD
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
1260 $
Preis in Auktionswährung 1260 USD
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. Mai 2015
ErhaltungF
Preis
