1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1900 "Schleierkopf" mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 12264, welches bei Heritage Auctions für 2.990 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Januar 2006.

Erhaltung AU (8) VF (10) F (3) Erhaltung (slab) AU58 (6) AU50 (2) Service PCGS (5) NGC (3)