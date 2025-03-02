flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC119,376

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1900
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:570 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (21)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1900 "Schleierkopf" mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 12264, welches bei Heritage Auctions für 2.990 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Januar 2006.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
453 $
Preis in Auktionswährung 453 USD
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
1260 $
Preis in Auktionswährung 1260 USD
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Juni 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion DNW - 10. März 2021
VerkäuferDNW
Datum10. März 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Coinhouse - 29. März 2020
VerkäuferCoinhouse
Datum29. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. März 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. März 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion DNW - 15. November 2018
VerkäuferDNW
Datum15. November 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Busso Peus - 20. Juni 2015
VerkäuferBusso Peus
Datum20. Juni 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 20. Mai 2015
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. Mai 2015
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 1. Oktober 2013
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 1. Oktober 2013
VerkäuferHeritage
Datum1. Oktober 2013
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 23. September 2013
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum23. September 2013
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 23. September 2013
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum23. September 2013
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 26. April 2010
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 26. April 2010
VerkäuferHeritage
Datum26. April 2010
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2009
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2009
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2009
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2006
Australien 1/2 Sovereign 1900 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2006
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2006
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1900Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen 1/2 SovereignNumismatische Auktionen