1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC260,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1900
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:320 USD
Auktionspreise (48)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1900 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34206, welches bei Heritage Auctions für 4.560 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. November 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMowbray Collectables
Datum22. September 2023
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. Januar 2022
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Oktober 2021
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. September 2021
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
