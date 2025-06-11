1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1900 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34206, welches bei Heritage Auctions für 4.560 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. November 2020.

Erhaltung UNC (6) AU (21) XF (9) VF (11) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS65 (2) MS63 (2) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (10) AU55 (4) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (2) DETAILS (2) Service PCGS (21) NGC (8)

