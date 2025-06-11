flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC260,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1900
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:320 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (48)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1900 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34206, welches bei Heritage Auctions für 4.560 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. November 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 11. Juni 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Stack's - 12. April 2025
VerkäuferStack's
Datum12. April 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
300 $
Preis in Auktionswährung 300 USD
Australien 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungXF
Preis
268 $
Preis in Auktionswährung 200 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Via - 30. September 2024
VerkäuferVia
Datum30. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Katz - 29. Mai 2024
VerkäuferKatz
Datum29. Mai 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Mowbray Collectables - 22. September 2023
VerkäuferMowbray Collectables
Datum22. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion St James’s - 31. Oktober 2022
VerkäuferSt James’s
Datum31. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Roxbury’s - 21. Oktober 2022
VerkäuferRoxbury’s
Datum21. Oktober 2022
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 21. April 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. April 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. März 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. März 2022
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 30. Januar 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. Januar 2022
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 31. Oktober 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Oktober 2021
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. September 2021
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Cambi Aste - 21. September 2021
VerkäuferCambi Aste
Datum21. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 12. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion DNW - 8. September 2021
VerkäuferDNW
Datum8. September 2021
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion St James’s - 18. August 2021
VerkäuferSt James’s
Datum18. August 2021
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1900 S "Schleierkopf" auf der Auktion Spink - 12. Juli 2021
VerkäuferSpink
Datum12. Juli 2021
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
