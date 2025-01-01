flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1886

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1886 M WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis6700 $
Verkauf
137
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1886 S WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis750 $
Verkauf
1210
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1886 S WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis550 $
Verkauf
0108
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1886 M WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis680 $
Verkauf
0398
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1886 S Wappen
Durchschnittlicher Preis1200 $
Verkauf
050
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1886 M Wappen
Durchschnittlicher Preis1300 $
Verkauf
021
Kategorie
Jahr
Suchen