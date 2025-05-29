AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,902,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1886
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6700 USD
Auktionspreise (36)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1886 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 223, welches bei Baldwin's of St. James's für 29.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Januar 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
9066 $
Preis in Auktionswährung 6750 GBP
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
4300 $
Preis in Auktionswährung 4300 USD
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2021
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. März 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum26. September 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum14. Januar 2018
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte