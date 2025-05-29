flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,902,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1886
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (36)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1886 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 223, welches bei Baldwin's of St. James's für 29.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Januar 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
9066 $
Preis in Auktionswährung 6750 GBP
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion CNG - 14. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum14. Mai 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
4300 $
Preis in Auktionswährung 4300 USD
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 20. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 4. Dezember 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2021
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion MDC Monaco - 12. Juni 2021
VerkäuferMDC Monaco
Datum12. Juni 2021
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. April 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Katz - 31. Januar 2021
VerkäuferKatz
Datum31. Januar 2021
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2020
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2020
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Stack's - 14. August 2019
VerkäuferStack's
Datum14. August 2019
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 19. März 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. März 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 26. September 2018
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum26. September 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 14. Januar 2018
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum14. Januar 2018
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 25. Oktober 2017
VerkäuferSINCONA
Datum25. Oktober 2017
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 27. März 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum27. März 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 7. September 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum7. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
