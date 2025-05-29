Sovereign 1886 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1886 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 223, welches bei Baldwin's of St. James's für 29.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Januar 2018.

Erhaltung UNC (3) AU (15) XF (10) VF (5) F (1) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS62 (1) MS61 (2) AU58 (3) AU55 (6) AU53 (3) DETAILS (1) Service PCGS (11) NGC (7)

